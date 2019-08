Barbara Horvath wurde 1973 in Oberwart im Burgenland in Österreich geboren. Sie studierte an der Schauspielschule des Wiener Volkstheaters. Sie spielte schon auf Bühnen in Österreich, zum Beispiel am Wiener Burgtheater, in Deutschland oder in den Niederlanden. Horvath war auch schon in ORF-Fernsehproduktionen zu sehen. Seit 2015 ist sie Teil des Ensembles am Theater Basel und folgt nun dem Intendanten Andreas Beck nach München.

Helmut Berger wurde 1949 in Graz in Österreich geboren. Er absolvierte sein Studium an der dortigen Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Seine Engagements führten ihn unter anderem ans Theater Basel, ans Burgtheater in Wien oder ans Berliner Schillertheater. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist Helmut Berger vermehrt für Film und Fernsehen tätig. Zuletzt war er in der SRF-Serie «Der Bestatter» zu sehen. Für die aktuelle Spielzeit ist er zudem Gast des Ensembles des Theater Basel.