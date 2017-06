Der Basler Artist Jason Brügger hängt an einem Heissluftballon und zeigt sein aktuelles Programm.

Jason Brügger schwebt über Riehen 1:09 min, vom 9.6.2017

Der Artist Jason Bruegger hing am Donnerstagabend an einem Heissluftballon und zeigte sein aktuelles Programm, welches er beim Zirkus Knie spielt. Die Vorführung fand im Sarasin Park in Riehen bei Basel statt.