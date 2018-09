Der Basler Bürgergemeinderat möchte, dass Frauen in Zukunft in allen Zünften der Stadt Basel, in den Vorstadtgesellschaften Grossbasels und in den Drei Ehren-Gesellschaften Kleinbasels aufgenommen werden können. Der Bürgergemeinderat überweist einen Auftrag der SP mit 20:16 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Auch wenn damit die Männerbastillon noch nicht defintiv gefallen ist, setzt der Bürgergemeinderat damit ein deutliches Zeichen.

Die SP-Fraktion hatte den Rat beauftragt, zu prüfen, ob Frauen künftig in Zünften, Vorstadt- sowie Ehren-Gesellschaften aufgenommen werden müssen. Die Forderung begründete die SP mit der Basler Kantonsverfassung: Diese sieht vor, dass Frau und Mann ohne Einschränkungen gleichberechtigt sind. Zünfte hätten einen öffentlich-rechtlichen Charakter und müssten sich deshalb für Frauen öffnen und den Vorgaben der Verfassung folgen.

Bisher konnten Frauen nur in drei von 30 Zünften Mitglied sein.