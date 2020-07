Am Montagmorgen verteilen BVB-Angestellte dennoch an einigen Haltestellen Masken für jene, die die Maske zu Hause vergessen haben.

Eine «Maskenpolizei» wollen BLT und BVB nicht einführen.

Die regionalen Verkehrsbetriebe BVB und BLT glauben, dass sich die meisten Fahrgäste auch in den nächsten Wochen an die neue Maskenpflicht halten werden.

Angestellte der BVB sind am Montagmorgen an besonders stark frequentierten Haltestellen mit Masken unterwegs. Auch wenn man an die Einsicht der Fahrgäste glaube, könne es ja sein, dass einige Leute in den ersten Tagen die Maske zu Hause vergessen, sagt BVB-Chef Bruno Stehrenberger. Ihnen wolle man eine Gratismaske abgeben. «Eine Maskenpolizei in den Fahrzeugen werden wir aber nicht aufziehen», so Stehrenberger. Wer keine Maske trage, werde zum Aussteigen aufgefordert – mehr könne man, zumindest in einer ersten Phase, nicht tun.

Auch bei der BLT setzt man auf Eigenverantwortung und Einsicht. «Ich glaube an die Menschen und an die Solidarität der Fahrgäste», sagt BLT-Vizedirektor Fredi Schödler. «Schliesslich geht es auch um den Schutz der anderen Fahrgäste und des Personals.»