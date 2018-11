Vergangenen August kündete das Basler Nachrichtenportal «barfi.ch» an, den Betrieb in Kürze einstellen zu müssen. Das Portal startete 2015 als Online-Newsportal. Am Montag nun teilte die «TagesWoche» mit, dass sie ihren Betrieb im laufenden Monat ebenfalls einstellen muss - nach sieben Jahren. Zwar erhielt die «TagesWoche» von der Stiftung Medienvielfalt einen Betrag von einer Million Franken pro Jahr - offenbar konnte ein verbleibendes Defizit von der Stiftung jedoch nicht mehr gedeckt werden.

Nach dem Aus von «Barfi.ch» und der «TagesWoche» sowie dem Verkauf der «Basler Zeitung» an den Tamedia-Verlag aus Zürich geht die Zahl der in Basel geschriebenen Artikel, respektive aus Basler Sicht geschriebenen Artikel stark zurück. Die Medienvielfalt in Basel schwindet, darin sind sich verschiedene Medienexperte einig. Medienjournalist Nick Lüthi zum Beispiel sagt: «Jetzt hat man in Basel praktisch auf einen Schlag drei Medien weniger, respektive im Fall der Basler Zeitung mehrheitlich Inhalte, die von Zürich angeliefert werden. Die Medienvielfalt, die Basel auszeichnete, ist innert kürzester Zeit von hundert auf null zurückgegangen.»