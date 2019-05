Die Rosskastanien auf dem Münsterplatz sind rund 150 Jahre alt und mussten bereits viel ertragen. Der sogenannte kleine Münsterplatz neben dem Münster ist seit Jahren ein beliebter Austragungsort für Veranstaltungen wie zum Beispiel die Herbstmesse. Ab den 1950er Jahren diente der Platz zeitweise auch als Parkplatz.

Legende: Auch das chinesische Mondfest findet regelmässig auf dem Münsterplatz unter den Bäumen statt. Staatskanzlei BS

Diese Nutzungen haben den Bäumen respektive deren Wurzeln zugesetzt. Der Boden ist durch die grossen Belastungen derart verdichtet, dass die Wurzeln nicht mehr genügend Sauerstoff und Wasser erhalten. Damit die Bäume nicht krank werden und absterben, will die Basler Stadtgärtnerei die Wurzelräume nun sanieren.

In einer ersten Phase wird der Boden analysiert. An vier ausgewählten Orten werden dazu bis Anfang Juni Bodenproben entnommen und geologische Messungen durchgeführt, teilt die Stadtgärtnerei am Freitag mit. Die eigentliche Sanierung erfolgt dann später in einer zweiten Phase.