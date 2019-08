Seit zwei Monaten ist Bernd Stadlwieser als neuer oberster Messechef im Amt. Er blickt zuversichtlich in die Zukunft des Messewesens. Dazu gehört eine Fokussierung auf die Digitalisierung und die Innovation, was in der Vergangenheit in Basel vernachlässigt worden sei, wie er sagt. Im Interview nimmt er auch das Thema der Hotelpreise während der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld auf.

SRF News: Was ist für sie eine anständige Erhöhung der Hotelpreise während einer Luxusmesse?

Bernd Stadlwieser: Grundsätzlich wäre es gut, wenn die Hotelpreise gar nicht steigen würden. Damit würden wir die Stimmung der Besucher und Aussteller deutlich verbessern. Aber ich anerkenne, dass es sich hier um einen freien Markt handelt. Ich würde mich freuen, wenn die Hotelpreise bei einer Verdoppelung plafoniert würden.

Es gibt Hoteliers, die ihre Preise verdreifachen. Was sagen sie dazu?

Das finde ich nicht gut.

Sie sind jetzt seit zwei Monaten der neue Chef. Welche Managementfehler wurden in der Vergangenheit bei der MCH-Group gemacht?

Da muss man ehrlich sein. Ja, es wurden Fehler gemacht. Die Managementfehler liegen darin, dass man die schnellen Marktveränderungen nicht ausreichend beachtet hat und dass die Organisationsstruktur betreffend Innovation und Digitalisierung nicht genügend ausgerichtet hat.

Hat man in Basel geschlafen?

Das sagen sie! Nein man hat nicht geschlafen, aber man hat diese Aspekte nicht ausreichend gut beachtet.

Wie machen Sie es als neuer Chef besser?

Ich bin nicht alleine, wir sind ein grosses Team. Wir müssen uns noch mehr den Bedürfnissen der Kunden annähern. Wir werden die internationalen Entwicklungen noch genauer beobachten. In der Geschäftsleitung gibt es neu eine Stelle für Innovation und Digitalisierung.

Wie sieht die Zukunft der Baselworld aus?

Sie findet im nächsten Jahr sicher statt. Wir planen langfristig und ich gehe davon aus, dass wir unsere Arbeit so gut machen, dass es die Messe auch in den Folgejahren geben wird. Aber die Formate werden sich deutlich verändern.

Das Gespräch führte Dieter Kohler