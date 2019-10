Spitteler sei nach langer Krankheit verstorben. Der ehemalige SVP-Regierungsrat lebte lange Zeit in Tansania.

Werner Spitteler ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Spitteler wuchs in Bennwil und war dort auch Gemeinderat. 1982 wurde er für die SVP in die Baselbieter Regierung gewählt und war zwölf Jahre Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektor.

Volkstümlicher Regierungsrat

Spitteler war gelernter Landwirt. Seine Herkunft und seine beruflichen Wurzeln seien auch als Regierungsrat spürbar gewesen, sagt SVP-Landrat Matthias Ritter: «Er war sehr volkstümlich, hat in mehreren Chören gesungen. Und er hat sich natürlich fürs Oberbaselbiet eingesetzt».

Als einer seiner Erfolge gilt die Schaffung der bikantonalen Kinderklinik auf dem Bruderholz - der Vorgänger der heutigen Universitätsklinik beider Basel UKBB.

Leben in Tansania

Nach seinem Rücktritt mit 54 Jahren lebte Werner Spitteler viele Jahre in Tansania. Dort hat er unter anderem Heilpflanzen gezüchtet, die gegen Malaria helfen sollen. Spitteler hat aus erster Ehe fünf Kinder und ist mit einer Tansanierin verheiratet. Zuletzt lebte das Paar wegen Spittelers Krankheit wieder in der Schweiz.