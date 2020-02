So viele Kinder wie dieses Jahr haben noch nie an der Schulfasnacht teilgenommen.

Um Punkt 17.00 Uhr hiess es am Donnerstag für Tausende Kinder in der Basler Innenstadt: Vorwärts Marsch! Kinder aus Kindergärten und Primarschulen aus allen Stadtquartieren haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Schulfasnacht zu machen. Der so genannte Monster-Umzug findet alle fünf Jahre statt. Dieses Jahr ist es die dritte Ausgabe. In den übrigen Jahren ziehen die Kinder jeweils nur durch ihr eigenes Quartier.

Schon jetzt ist klar: 2020 ist ein Rekordjahr. Kinder aus rund 80 Kindergärten und 330 Primarschulklassen aus Basel, Riehen und Bettingen zogen durch die Innenstadt. Begleitet wurden sie von Cliquen und Guggenmusiken. So viele Kinder wie in diesem Jahr, haben noch nie am Monster-Umzug teilgenommen, sagt Obfrau des Basler Fasnachts-Comités Pia Inderbitzin. «Die Primarschule geht neu von der ersten bis zur sechsten Klasse und zudem gibt es ein neues Primarschulhaus in Basel», erklärt Inderbitzin den Rekord.