Jugendliche hören selten Sinfoniekonzerte. Das Sinfonieorchester Basel (SOB) möchte diesem Trend entgegenwirken. Für den Leiter des SOB ist es eine Frage des Überlebens. «Können wir Junge nicht für die klassische Musik begeistern, dann sitzen wir zum Schluss alleine da.»

Aus diesem Grund lädt das Sinfonieorchester zweimal jährlich Schüler und Schülerinnen in ein Konzert, das von Jugendlichen moderiert wird. Das Interesse der Klassen sei so gross, dass nicht alle an die Gratiskonzerte kommen könnten.

Auch am Mittwoch Abend waren die Jugendlichen begeistert vom Konzert. Mit tosendem Applaus verabschiedeten sie die Musiker und die Moderatoren. Das Konzert ist Teil eines umfassenden Engagements des SOB für die Jugend. Daneben besuchen Musiker regelmässig Schulklassen und Kindergärten.