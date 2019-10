Mit Sibel Arslan vom Grünen Bündnis und Mustafa Atici von der SP schickt Basel neu zwei Politiker mit kurdischen Wurzeln in den Nationalrat.

Menschen mit Migrationshintergrund haben es in der Schweiz häufig nicht einfach, ein politisches Amt zu erobern. Das gilt insbesondere für nationale Posten. In Basel ist dies jedoch anders: Mit der Wahl von Mustafa Atici, SP, schickt Basel nach Sibel Arslan vom Grünen Bündnis jetzt neu bereits den zweiten Politiker mit kurdischen Wurzeln ins Parlament in Bern.

Beide betonen im Interview, dass sie sich dort in erster Linie für die Basler Bevölkerung einsetzen wollen und nicht einfach für eine Bevölkerungsgruppe. Gleichwohl liege ihnen mit ihrem Migrationshintergrund die Aussenpolitik der Schweiz besonders am Herzen. «Ich werde mich für eine humanitäre Aussenpolitik einsetzen, bei der die Achtung der Menschenrechte im Zentrum steht», sagt Mustafa Atici. Auch wenn Ihnen die Situation in der Türkei und Nordsyrien natürlich wichtig sei, «wir wollen primär für die Menschen hier Politik machen», sagt Sibel Arslan vom Grünen Bündnis.