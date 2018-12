Grosser Rat will teurere Anwohner-Parkkarten

Von 140 Franken auf 284 Franken - diese Preiserhöhung wollte die Basler Regierung bei den Anwohnerparkkarten. Damit soll erreicht werden, dass sich die Parkplatzsituation in Basel entspannt. Die Regierung schlug stattdessen vor, vermehr auf Quartierparkings zu setzen.

«Modernes Raubrittertum»

Gegen diese Pläne gab es Widerstand von Christophe Haller (FDP). Er forderte in einer Motion, die Preise bei 140 Franken zu belassen. «Es gärt in der Bevölkerung», so Haller. Die Preiserhöhung stosse auf viel Widerstand. Deutlicher wurde Joel Thüring von der SVP: «Das ist modernes Raubrittertum. Diese Gebührenerhöhung ist völlig unverhältnismässig.»

Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) verteidigte seinen Entscheid: «Heute ist das Parkieren quasi gratis», argumentierte er und rechnete aus: «An einem Tag kostet das Parkieren für Anwohner 39 Rappen. In Zukunft sind es 78 Rappen, das ist verkraftbar.» Das sahen auch SP und Grüne so und lehnten den Vorstoss mit 50 zu 41 Stimmen ab. Somit bleibt es bei der Gebührenerhöhung.