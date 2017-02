Zum Start der Legislaturperiode hat der Regierungsrat das offizielle Regierungsratsfoto veröffentlicht. Es zeigt die neu zusammengesetzte Exekutive des Kantons Basel-Stadt in der Eingangshalle des Biozentrums.

Am Mittwoch, 8. Februar 2017, beginnt die Legislaturperiode 2017-2021. Der Regierungsrat nimmt seine Arbeit in neuer Zusammensetzung auf. Die im Herbst 2016 neu gewählten Elisabeth Ackermann (Grüne) und Conradin Cramer (LDP) treten ihr Amt als Regierungspräsidentin beziehungsweise als Vorsteher des Erziehungsdepartements an.

Der Regierungsrat ist auf dem offiziellen Foto in der Eingangshalle des im Bau befindlichen Biozentrums der Universität Basel zu sehen. Das Lehr- und Forschungsgebäude sei der erste Baustein auf dem Weg hin zu einem Life Sciences Campus der Universität Basel und eine wichtige Investition in die Zukunft der Region, schreibt der Regierungsrat in seiner Mitteilung.