Ein Basler Jungunternehmer will mit seinem Projekt «Seniors@Work» dafür sorgen, dass Senioren auch nach der Pension ihre Fähigkeiten noch in die Gesellschaft einbringen können.

Donat Kamber ist 61 Jahre alt. Er ist gelernter Bauzeichner, bildete sich danach weiter zum Architekten und hatte 30 Jahre lang ein eigenes Büro. Nun will er sich diesen Stress eines eigenen Geschäfts nicht mehr zumuten, ganz aufhören mit dem Arbeiten möchte er aber nicht.

«Ich habe mich selber gefragt: Was tust du eigentlich am liebsten? Und die Antwort ist: Baupläne zeichnen», sagt Donat Kamber. Die Frage ist bloss: Wie kommt er an Aufträge? Helfen kann eine neue Internet-Plattform. «Seniors@Work» heisst diese Plattform. Dort bietet Donat Kamber nun seine Dienste an und erhält tatsächlich auch Aufträge. Für ihn ist das ein Glücksfall: «Man möchte gebraucht werden und sich in die Gesellschaft einbringen - und das ist auf der Internet-Plattform möglich.»

Vom Vater inspiriert

Gegründet hat «Seniors@Work» der Basler Jungunternehmer Alexis Weil. Die Idee sei ihm gekommen, als sein eigener Vater in Pension ging. «Ich sah, dass er viel Lebens- und Arbeitserfahrung hat. Zudem ist er körperlich und geistig noch sehr fit.» Für Alexis Weil war klar: «Es muss eine einfache Möglichkeit geben, diese Erfahrung weiterzugeben.» Seine neue Internet-Plattform biete diese Möglichkeit. «So kann man den Senior weiter in der Gesellschaft einsetzen.»

Seit zwei Monaten gibt es die Internet-Plattform. Der Start ist vielversprechend verlaufen: Das Projekt wird unterstützt von Pro Senectute - und der Initiant erhielt kürzlich einen Förderpreis der Helvetia-Versicherung.