Neue Regeln - Sanieren von günstigen Wohnungen wird bewilligungspflichtig

Im Juni nahm die Basler Bevölkerung vier Mieterschutz-Initiativen an. Das Signal war klar: Die Bevölkerung will günstigen Wohnraum erhalten. Nun gibt die Regierung bekannt, wie sie dieses Anliegen umsetzen will.