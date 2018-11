Während die Bank im Baselbiet Filialen schliessen möchte, kommt eine neue Filiale am Basler Barfüsserplatz dazu.

BLKB eröffnet Filiale mitten in Basel-Stadt

Der Schritt, als Basellandschaftliche Kantonalbank eine Filiale mitten in Basel-Stadt zu eröffnen, sei nicht ungewöhnlich, sagt Mediensprecher Thomas Staffelbach. Denn rund 25'000 Kundinnen und Kunden der Bank pendelten jeden Tag in die Stadt. «So können unsere Kundinnen und Kunden zum Beispiel über Mittag an ein Beratungsgespräch kommen.»

Der Schritt der BLKB erstaunt dennoch. Denn die Bank hat vor allem im Oberbaselbiet angekündigt, Filialen zu schliessen. Die Kunden sollten stattdessen vermehrt Online-Dienste in Anspruch nehmen. Staffelbach mag darin keinen Widerspruch erkennen. «Unsere Strategie ist, dass wir dorthin gehen, wo physische Präsenz gefragt ist. Und wenn wir sehen, dass es in der Stadt ein Bedürfnis für eine Filiale gibt, dann gehen wir diesen Schritt.»