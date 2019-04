Kanton Baselland will keine Förderung in Privatschulen

Derzeit ist der Kanton Baselland daran, sein Bildungsgesetz zu revidieren. Dort soll verankert werden, was seit ein paar Jahren praktiziert wird. Primarschüler werden keine mehr in eine Privatschule, sagt Marianne Stöckli, Leiterin der Abteilung Sonderpädagogik im Amt für Volksschulen. Die Volksschule habe genug Mittel alle Kinder zu fördern.

Was diese Praxis bedeutet, zeigt der Fall von Christine Schneider (Name von der Redaktion geändert) und ihrem 10-jährigem Sohn. Die Mutter führt Tagebuch über seine Schulkarriere: Er habe eine ADHS Diagnose und Schwierigkeiten in den grösseren Klassen der Regelschule. Er werde aggressiv, verhaltensauffällig. Es habe auch nicht geholfen, dass er früher von einer Sozialpädagogin begleitet worden sei. «Ich bin immer falsch» habe ihr Sohn einmal zu ihr gesagt nach der Schule, beschreibt Christine Schneider die Situation.

Mami, ich bin immer falsch

In der passenden Sonderschule in Reinach gab es keine Plätze, so hätte der 10-jährige normalintelligente Junge in ein Kinderheim zur Schule gehen müssen. Dort sind Kinder aus sehr schwierigen familiären Verhältnissen, mit grossen Problemen. Das habe sie nicht gewollt. Darum habe sie sich für die Schule für offenes Lernen entschieden, eine Privatschule in Liestal. Ihr Sohn sei dort zufrieden. Er ginge wieder gerne in die Schule. Das Problem: Sie könne das Schulgeld nur mit Mühe zusammenkratzen, vom Kanton bekäme sie keine Unterstützung.

Eine typische Geschichte

Sie hätten viele Kinder, die in der Regelschule leiden, sagt Bernhard Bonjour, Lehrer an der Schule für offenes Lernen (SOL). Das seien die wenigen Kinder, die an der Volksschule nicht aufgefangen würden. Trotz guter Förderangebote und Möglichkeiten. Er hoffe, dass der Landrat noch eingreife und im Bildungsgesetz auch die Möglichkeit verankere, dass Kinder in Privatschulen gefördert werden können.

Das Problem, gerade mit verhaltensauffälligen Kindern, sagt Marianne Stöckli, werde aber immer grösser. Darum baut der Kanton sein Sonderschulangebot aus. Und schafft doppelt soviele Plätze für verhaltensauffällige Schüler.