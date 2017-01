Im Universitätsspital (USB) werden Mahlzeiten künftig zentral gekocht, luftdicht verpackt und später direkt auf den einzelnen Bettenstationen aufbereitet. Als erstes Spital der Schweiz stellt das USB dabei die Patientenverpflegung auf die «MicroPast-Methode» um.

Grund für die Umstellung sind gemäss der Medienmitteilung des USB immer höhere Erwartungen der Patienten an die Verpflegung sowie eine starke Veränderung der Behandlungsprozesse. Anlass zur Umstellung sei zudem die bevorstehende altersbedingte Sanierung der Grossküche des Spitals.

Gekocht werden die Gerichte auch künftig zentral in der Grossküche. Anschliessend werden sie jedoch neu pasteurisiert, mit Schutzgas luftdicht in kleine Schalen verpackt und gekühlt gelagert. Wie das USB schreibt, gehen mit der «MicroPast-Methode» keine Nährstoffe und Vitamine verloren. Auch Geschmack, Struktur und Qualität der Produkte blieben erhalten. Das Universitätsspital will bis im Sommer 2018 komplett auf die neue Methode umstellen.