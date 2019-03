Die Landrätin wurde im Dezember ganz plötzlich Interimspräsidentin und hat Gefallen am Job gefunden.

Saskia Schenker will FDP-Präsidentin werden

Seit Dezember übt sie den Posten der Präsidentin der Baselbieter FDP bereits aus - interimistisch. Jetzt will sie den Job ganz. Saskia Schenker sagt: «Ich habe bemerkt, dass es mir grossen Spass macht, vor Leute hinzustehen und sie zu motivieren. Deshalb kandidiere ich für das Präsidium.» Im aktuellen Wahlkampf habe sie bereits ihre Ideen einbringen können, auch wenn sie erst seit Dezember Interimspräsidentin ist.

Ihre Absichten, zu kandidieren, haben sich schnell verbreitet. Offiziell geworden sind sie am Freitagabend. An einem Wahlkampfstand am Samstag sei sie bereits mehrfach auf ihre Kandidatur angesprochen und dazu ermutigt worden - von FDP-Mitgliedern und von anderen.