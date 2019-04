In Basel leben rund 100 Obdachlose, 200 Menschen haben keine eigene Wohnung: Dies ergab eine Studie der Hochschule für Soziale Arbeit zur Obdachlosigkeit in Basel-Stadt, welche die CMS in Auftrag gegeben hat. Die Studie liefert laut CMS erstmals Informationen zum tatsächlichen Ausmass und den Hintergründen von Obdach- und Wohnungslosigkeit in Basel. Die Problematik sei bisher in der Schweiz von der Wissenschaft weitgehend vernachlässigt worden.

Die Studie beruht auf Feldbeobachtungen, Statistiken sowie Befragungen. Demnach sind in Basel derzeit rund 100 Menschen obdachlos. Etwa die Hälfte schlafe draussen, die anderen in Notschlafstellen oder seltener auch in Einrichtungen von Kirchen und Moscheen. Rund 200 Personen - etwa je zur Hälfte Erwachsene und Kinder - leben in Notwohnungen der Sozialhilfe oder haben bei Bekannten und Verwandten Unterschlupf gefunden. Nicht selten sei ihre Wohnsituation prekäre und gesundheitsschädigend.

Dringender Handlungsbedarf

Grund für den Verlust der Wohnung sei in den meisten Fällen ein Verarmungsprozess, der zum Beispiel durch den Verlust der Arbeit ausgelöst wird und rasch in eine soziale Abwärtsspirale führe.

Die CMS sieht dringenden Handlungsbedarf in der baselstädtischen Wohn- und Sozialpolitik. Primär müsse es darum gehen, die Strassen-Obdachlosigkeit zu beenden - etwa durch eine «bedingungslose Notschlafstelle». Auf einer übergeordneten Ebene seien Massnahmen der Armutsbekämpfung notwendig und zur Förderung von geregelten Einkommen auch für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt Mühe bekunden. Notwendig sei eine Gesamtstrategie vom Kanton mit Einbezug der Obdachlosen- und Wohnhilfestellen. Die CMS will auch ihr eigenes Liegenschaftsportfolio überprüfen.