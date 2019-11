Ein Komitee von Bus- und Tramchauffeuren hat zwei Petitionen an den Grossen Rat eingereicht. Sie verlangen, dass die Probleme der Basler Verkehrsbetriebe der letzten Jahre aufgearbeitet werden. Gemeint ist unter anderem das schlechte Arbeitsklima. Eine der Forderungen: Man müsse die Arbeitsbedingungen so verbessern, dass künftig weniger Angestellte krankgeschrieben sind als in der jüngeren Vergangenheit.