Der Ärger war gross, als beim Fahrplanwechsel letzten Dezember bekannt wurde, dass die Bushhaltestelle am Wasserturmplatz nicht mehr bedient wird. Die Haltestelle befindet sich gleich beim Eingang zum Stedtli in Liestal. Den Halt hat der Kanton abgeschafft, um Fahrzeit zu sparen. Denn ohne den Umweg zum Wasserturmplatz verringert sich die Fahrzeit des 83er-Busses. So sollten die Anschlüsse am Bahnhof Liestal wieder garantiert sein.

Doch dieser Vorteil überzeugte viele Buspassagiere nicht. Sie sammelten über 1200 Unterschriften inklusive den beiden Gemeinderäten von Hersberg und Arisdorf und reichten im Landrat eine Petition ein. Darin fordern sie, dass die Haltestelle am Wasserturmplatz wieder bedient werden soll.

Im Landrat stiess diese Forderung am Donnerstag auf offene Ohren. Einstimmig überwies das Parlament das Begehren an die Regierung. Ob der Bus bereits ab dem nächsten Fahrplanwechsel wieder am Wasserturmplatz hält, das konnte der Baudirektor Isaac Reber jedoch nicht versprechen.