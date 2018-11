Der Knatsch in der Allschwiler SVP geht weiter: eine ausserordentliche Mitgliederversammlung hat zu später Stunde den Ausschluss der beiden bisherigen Parteimitglieder Roman Klauser und Pascale Uccella beschlossen. Beide sitzen im Landrat, ausserdem sind sie Vater und Tochter.

Hintergrund ist ein Streit über Mandatsabgaben an die Partei. Klauser hat neben seinem Landrats- auch ein Gemeindratsamt und Ucella ein Schulratsamt. Und wie viel sie für diese Mandate der Partei abgeben müssen, ist nicht festgelegt. Die beiden wollten weniger abgeben als die 15 Prozent, die sich bei Landrats- und Einwohnerratsämtern durchgesetzt haben.

Klauser verlässt die Versammlung

Der Ausschlussentscheid fiel allerdings unterschiedlich deutlich aus: Wie die Partei mitteilt, sei der Ausschluss von Roman Klauser mit 20 Ja und nur zwei Nein bei vier Enthaltungen getroffen worden. Der Ausschluss von Pascale Uccella wurde mit 22 zu 20 Stimmen bei drei Enthaltungen beschlossen. Der Unterschied in der Stimmenzahl erklärt sich unter anderem daraus, dass gewisse Parteimitglieder, unter ihnen auch Roman Klauser, die Versammlung sofort nach dem ersten Ausschluss-Entscheid verliessen und nicht mehr mitstimmten.

Der Entscheid wird noch zu reden geben, denn vor allem Roman Klauser ist in der Allschwiler Partei ein Schwergewicht. Er ist nicht nur Präsident der einflussreichen Finanzkommission des Landrates. Sondern seit 2016 auch Gemeinderat, also Exekutivvertreter der Partei in der grössten Baselbieter Gemeinde.