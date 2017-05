Zur Person

Der Architekt Peter Zumthor wurde 1943 in Basel geboren. Er studierte an der Kunstgewerbeschule Basel und in New York. Zu seinen Werken gehört unter anderem das Kunsthaus Bregenz und die Therme in Vals. Für sein Schaffen erhielt Peter Zumthor 2009 den Pritzker-Preis. Er lebt und arbeitet in Graubünden.