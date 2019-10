Die Basler Energieversorgerin will in einer Pyrolyse-Anlage aus Grüngut Pflanzenkohle herstellen und damit nicht nur Wärme erzeugen, sondern auch CO2 binden.

Pilotprojekt in Basel

Die Industriellen Werke Basel (IWB) planen in Kleinhüningen den Bau einer Pyrolyse-Anlage. Mit der Produktionsanlage soll nicht nur Wärme erzeugt, sondern gleichzeitig langfristig CO 2 gespeichert werden. Die IWB betonen darum, in dieser Anlage werde nicht nur klimaneutrale, sondern sogar klimapositive Wärme produziert.

Pionierrolle der IWB

Bei der neuen Anlage handelt es sich gemäss IWB-Sprecher Reto Müller um ein Pilotprojekt: «Wir sind in der Schweiz, ja wohl sogar in ganz Westeuropa der erste Energieversorger, der so eine Anlage baut.»

Das Prinzip der Anlage sei einfach: Unter Ausschluss von Sauerstoff werde bisher ungenutztes, minderwertiges Grüngut verbrannt. Die dabei entstehende Pflanzenkohle speichere CO 2 , welches damit dem Kreislauf entzogen werde. Die Kohle könne in der Landwirtschaft zur Verbesserung der Bodenqualität eingesetzt werden.

Wärme für 300 Haushalte

Die Anlage soll ab dem Winter 2020/21 Wärme für 300 Basler Haushalte erzeugen und dabei 570 Tonnen Pflanzenkohle pro Jahr produzieren. Jährlich würden der Atmosphäre damit rund 1500 Tonnen CO 2 entzogen. Die IWB investieren nach eigenen Angaben einen «mittleren einstelligen Millionenbetrag» in die Pyrolyse-Anlage.