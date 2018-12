Der Pilotversuch ist an der Flughafenstrasse beim Kannenfeldplatz geplant. Dort soll eine Ampel mit künstlicher Intelligenz ausgestattet werden, und so zum Beispiel frühzeitig erkennen, wenn Fussgänger auf die Ampel zugehen. «Bis jetzt ist es so, dass der Fussgänger erst registriert wird, wenn er den Knopf drückt», sagt Markus Störr vom Amt für Mobilität. Das soll sich nun ändern.

«Ein Wärmesensor erkennt, wenn die Leute auf die Ampel zulaufen. Somit ist es je nachdem gar nicht mehr nötig, den Knopf zu drücken, sondern die Ampel schaltet automatisch auf grün», erklärt Störr. Daten oder Bilder würden nicht gespeichert, versichert Dörr. «Es findet keine Datenspeicherung statt. Und vom Fussgänger gibt es nicht ein eigentliches Bild, sondern er wird als weisse verschwommene Silhoutte dargestellt».