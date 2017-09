Thuja ist beliebt als Hecke oder auf Friedhöfen, da sie als immergrüne Pflanzebietet das ganze Jahr Sichtschutz bietet. Immer häufiger wird die Pflanze in den Gärten der Region jedoch braun wie ein Laubbaum im Herbst. Meistens sei ein Pilz der Grund dafür, dass die Pflanze langsam absterbe, sagt Stephan Ramin, zuständig für Pflanzenschutz im Kanton Basel-Stadt. In der Stadt selbst habe sich dieser Pilz zwar dieses Jahr nicht besonders ausgebreitet, in der Region hingegen habe er massive Schäden verursacht.

Buchsbaumzünsler noch schlimmer

Dieser Pilz ist aber nicht das einzige Problem, unter dem Pflanzen zu leiden haben. Besonders stark ausgebreitet hat sich dieses Jahr in Basel der Buchsbaumzünsler, ein Falter, dessen Raupen ganze Pflanzen abfressen. Dieser Schädling sollte jetzt noch vor dem Winter bekämpft werden, rät Ramin, damit sich die Pflanzen bis nächsten Frühling wieder erholen können. Beim Thuja-Pilz empfiehlt der Experte, kranke Pflanzen nicht lange stehen zu lassen.