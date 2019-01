Am 10. Februar stimmt in beiden Basel die Bevölkerung über die Fusion des Universitätsspitals Basel und des Kantonsspitals Baselland zum Universitätsspital Nordwest ab. Diese gemeinsame Spitalgruppe, die einerseits mittelfristig Kosten einsparen soll und dem Spital den Platz in der Spitzenmedizin sichern soll ist umstritten. In beiden Kantonen gibt es ein Lager von Kritikern, wobei dieses im Stadtkanton grösser ist: dort ist neben der linken Basta auch die SP gegen das Projekt - im Landkanton sind es nur FDP und Jungsozialisten.

Das «Regionaljournal Basel» von Radio SRF und die Volkshochschule beider Basel organisieren am

17. Januar 2019 um 20.00 Uhr im Grand Hotel Les Trois Rois

ein Stadtgespräch zu der geplanten gemeinsamen Spitalgruppe. Die Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (CVP, BS) und Thomas Weber (SVP, BL) stellen sich ihren schärfsten Kritikern:

Sarah Wyss Grossrätin Basel-Stadt, SP

Sven Inäbnit Landrat Basel-Landschaft, FDP

ausserdem auf dem Podium:

Jacqueline Martin Leiterin Ressort Pflege USB und Verwaltungsrätin KSBL

Stephan Bachmann Präsident Basler Privatspitäler, Direktor REHAB Basel

Moderation:

Dieter Kohler, Claudia Kenan «Regionaljournal Basel» von Radio SRF

Keine Reservation - beschränkte Platzzahl! Eintritt frei