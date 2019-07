Das Zahlen mit Karte klappt an den Automaten beim Euroairport nicht reibungslos. Die BVB will nun Abhilfe schaffen.

BVB-Billettautomaten am Flughafen sorgen für Ärger

Das Zahlen mit Karte ist praktisch - besonders im Ausland, wenn man gerade kein Kleingeld in der jeweiligen Landeswährung griffbereit hat. Oft ist dies bei der Ankunft am Flughafen der Fall. Zahlen mit Karte ist aber am Basler Flughafen bei den Billettautomaten der BVB nicht immer möglich.

Wenns pressiert, kann man sich auch beim Bus-Chauffeur melden und mit ihm eine Lösung suchen.

Grund dafür sei, dass die Swisscom vor rund drei Jahren ihr Mobilnetz am Euroairport abstellen musste. Die Daten für die Kartenzahlung werden seither über das französische Mobilfunknetz abgewickelt. «Bei diesen Datenübertragungen kommt es immer wieder zu Problemen. Die Transaktion wird dann vor dem Billettkauf abgebrochen», sagt BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel. Als Alternative könne man die Automaten der SBB benutzen, rät Körkel. «Wenns pressiert kann man sich aber auch beim Bus-Chauffeur melden und mit ihm eine Lösung suchen.»

Auch Taxifahrer hatten Probleme

Man habe verschiedene Lösungen ausprobiert in den letzten Monaten, keine habe sich allerdings bewährt. Damit die Kartenzahlung in Zukunft zuverlässig funktioniert, will man die Automaten vom französischen Mobilfunknetz abhängen. «Wir prüfen im Moment, ob wir eine Standleitung zu den Automaten legen», sagt Körkel.

Wir prüfen im Moment, ob wir eine Standleitung zu den Automaten legen.

Probleme mit Kartenzahlungen hatten nach der Umstellung auf das französische Netz auch die Taxifahrer. Unterdessen habe man das Problem jedoch in den Griff bekommen, heisst es bei der Basler Taxizentrale.