Junge Klima-Aktivisten verbringen die Nacht im Zelt auf dem Kasernenareal. Gut 2000 nehmen am Mittag an einer Demo teil.

Wieder grosse Klima-Demo und Klima-Camp in Basel

Am Freitag demonstrieren weltweit wieder Schülerinnen und Schüler gegen den Klima-Wandel. In Basel, wo derzeit Schulferien sind, begannen die Jugendlichen ihren Protest bereits am Donnerstagabend: sie errichteten auf dem Kasernenareal ein Zeltlager.

Rund 50 junge Männer und Frauen liessen sich vom garstigen Wetter nicht davon abhalten, die Nacht im Freien zu verbringen. Auf dem Areal stehen neben gut 20 kleinen Zelten auch ein grosses Küchenzelt, dazu gibt es Feuerschalen, wo sich die Campierenden aufwärmen können.

Mit ihrer Aktion wollen die Jugendlichen zeigen, dass es ihnen ernst ist und sie mehr wollen, als ein paar mal demonstrieren. «Wir haben zwar in Basel jetzt den Klima-Notstand, aber das ist nicht alles», sagt der 18-jährige Ismael. «Das Ziel Null-Emission bis 2030 bleibt.» Die Jugendlichen wollen noch bis am Samstag auf dem Kasernenareal bleiben.

Erneut grosse Demo

Am Freitagmittag demonstrierten wiederum etwa zweitausend mehrheitlich junge Leute auf dem Basler Münsterplatz. Neben Vertretern und Vertreterinnen der Klima-Streik-Bewegung griff auch der bekannte Umwelt-Aktivist und Arzt Martin Vosseler zum Mikrofon. Anschliessend marschierte der Demonstrationszug über die Mittlere Brücke ins Kleinbasel.