Der Baselbieter Landrat nahm am Donnerstagmorgen die Beratung des Projekts Langmattsrasse in Oberwil auf. FDP und SVP machten sich stark für die Querverbindung ohne Gleisquerung. Dem gegenüber stellten SP, Grüne und Mitteparteien den Nutzen in Frage und kritisierten vor allem die hohen Kosten von 13 Millionen Franken. Die Beratung wird am Donnerstagnachmittag weitergeführt.

Behinderung durch Tramquerung

Die jetzigen Verbindungen zwischen den beiden grossen Kantonstrassen links und rechts im Leimental führen alle über die Geleise der Tramlinie 10. Diese fährt zu Stosszeiten alle drei Minuten und sorgt damit an den Bahnübergängen regelmässig für Stau.

Die schon bestehende Langmattstrasse führt unter den Tramgleisen hindurch. Ein Ausbau zu einer vollen Querverbindung könnte die Gemeinden Oberwil und Therwil entlasten, glaubt die Baselbieter Regierung. Sie wollte die Langmattstrasse in Oberwil bereits vor drei Jahren im Rahmen des Entwicklungsprojekts «Elba» verlängern, das von der Stimmbevölkerung deutlich abgelehnt wurde.

Auch betroffene Gemeinden uneins

Trotzdem steht man in Oberwil einer neuen Strasse kritisch gegenüber: Die Gemeindeversammlung hat eine Verlängerung der Langmattstrasse bereits fünfmal abgelehnt. Der zuständige Gemeinderat Christian Pestalozzi sagt, die Entlastung des Dorfkerns sei relativ gering: «Anderseits würde die verlängerte Langmattstrasse ein wichtiges Naherholungsgebiet zwischen Therwil und Oberwil durchschneiden.».

Der Therwiler Gemeindepräsident Reto Wolf hingegen hofft sehr auf eine grundsätzliche Zustimmung im Landrat: «Über die Bahnhofstrasse fahren täglich 11'000 Autos. Da hilft es schon, wenn es nur ein paar hunderte weniger sind.»