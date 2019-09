Talk am Mittag: Wer wird neue Basler Regierungsrätin?

Mit dem neuen SRF-Studio im Meret Oppenheim-Hochhaus (MOH) ist auch das «Regionaljournal Basel Baselland» noch näher bei den Leuten. Gerne laden wir Sie zum Talk am Mittag am Freitag, 20. September am neuen Standort ein.

Am 20. Oktober wählt der Kanton Basel-Stadt eine neue Regierungsrätin. Sie ersetzt die abtretende Finanzdirektorin Eva Herzog (SP). Drei Frauen stellen sich zur Wahl, wir laden sie zum Gespräch ein:

Tanja Soland (SP)

Nadine Gautschi-Merk (FDP)

Katja Christ-Rudin (GLP)

Das Gespräch leitet SRF-Redaktor Patrick Künzle.

Publikum ist herzlich willkommen. Der Talk findet über Mittag statt. Die erste Hälfte des Gesprächs wird aufgezeichnet und bei SRF News Basel ausgestrahlt. In der zweiten Hälfte hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen an die Kandidatinnen zu stellen.

Freitag, 20. September 2019, Auditorium, SRF-Studio im Meret Oppenheim-Hochhaus MOH (Eingang Güterstrasse), Basel

Beginn der Veranstaltung: 12:30 Uhr, Türöffnung ab 12:30 Uhr

Der Anlass ist öffentlich und der Eintritt frei. Platzzahl beschränkt. Keine Sitzplatzreservation.