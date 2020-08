Nach einem Schädelhirntrauma oder einer längeren Behandlung auf der Intensivstation zeigen bis zu 70% aller Patientinnen und Patienten schwere Verhaltensauffälligkeiten, die mehrere Monaten andauern können. Eine standardisierte Rehabilitation scheitert oftmals und die Betroffenen werden nicht optimal betreut.

Neues Therapiekonzept

Die Rehab Basel hat daher ein neues Therapiekonzept für diese speziellen Patientinnen und Patienten entwickelt. Es geht dabei um den Aufbau einer therapeutischen Beziehung zwischen Betreuenden und Betroffenen. Ein Landwirt, der in der Rehab war, tigerte lange Zeit durch's ganze Haus. Er war sichtlich orientierungslos. Der Therapieansatz war nun, ihm eine Tätigkeit anzubieten, an die er sich erinnern konnte, da er diese vor dem Unfall ausübte. Im Falle des Bauerns übertrug man ihm die Pflege von Tieren. Seither kümmert er sich um die Rehab-Schafe. Mit solchem Anknüpfen an altes Wissen hofft man, die Traumatisierten wieder besser in den Alltag integrieren zu können.

Erstes Angebot in der Schweiz

Dafür hat die Rehab Basel eine angepasste Spezialstation mit 12 Betten und mit einem Garten realisiert. Dieses Angebot ist einmalig in der Schweiz. Die neue Spezialstation geht nächste Woche auf.