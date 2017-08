Genug Alterswohnungen sorgen für die Verjüngung in der Gemeinde.

Jeder Dritte ist in Riehen älter als 65. Dass der Gemeinde die Überalterung droht, sei absehbar gewesen, erinnert EVP-Gemeinderätin und Grossrätin Annemarie Pfeifer. Deshalb habe sie im Jahr 2012 das Programm 60plus lanciert.

Etwa 150 Seniorinnen und Senioren haben sich am Mitwirkungsverfahren beteiligt. 33 Massnahmen habe die Gemeinde dann aus den vielen Anregungen herausgearbeitet, 25 davon seien bereits umgesetzt, so Pfeifer. Eine der wichtigsten sei die Mobilität. So fahre nun das Ruftaxi an Wochenenden, wenn die Kleinbusse nicht fahren, die Menschen gratis zur Tramstation im Dorf. So seien vor allem die älteren Menschen nicht mehr dazu verknurrt, an den Wochenenden daheim zu bleiben.

Riehen fördert Alterswohnungen

Eine weitere Massnahme sei die Förderung vom Bau von Alterswohnungen. Vor allem diese Anstrengungen hätten sich gelohnt, ist Annemarie Pfeifer überzeugt. Denn dank den Alterswohnungen verlassen viele ältere Menschen ihre Einfamilienhäuser auf dem Hügel und machen so Platz für junge Familien. Und das geschehe auch. So sei der Turn-around geschafft, ist Annemarie Pfeifer überzeugt. Die Spitze der Überalterung sei überschritten.

Gemeinderätin Riehen (EVP)

Deshalb lohne sich die Investitionen in die Seniorinnen und Senioren, betont die Gemeinderätin. Wobei die Investitionen für das Programm 60plus eher bescheiden sind. Für das Programm gebe die Gemeinde jährlich etwa 150'000 Franken aus. Etwa 4,5 Millionen Franken kosten die Pflegekosten für Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime. Daneben aber gebe Riehen über 40 Millionen Franken an Schulen und Kinderbetreuung.

Der Grund für die heutige Überalterung sei der Wohnungsbau in Riehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals seien in Riehen so viele neue Wohnungen entstanden, wie nirgends anderswo in der Schweiz, erklärt Annemarie Pfeifer. Damals, in den 1950er Jahren sei Riehen von 7000 auf 17'000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen.

(Regionaljournal Basel, 6.32 Uhr)