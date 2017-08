Die Langlaufgruppe Lausen versucht es mit einer neuen Idee - und hat Erfolg.

Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am ersten Sommer Biathlon in Lausen dabei. Veranstaltet hatte ihn die örtliche Langlaufgruppe. Dies als Ersatz für den Waldlauf, der in den letzten Jahren nicht mehr auf grosse Resonanz gestossen sei bei vielen Aktiven, wie es im Verein hiess.

In der Gruppe «Volks-Biathlon» wurde gelaufen und geschossen. Bei den Challenger und den Kids kam ausserdem noch der Roll-Ski dazu; dies die sommerliche Variante zu den Langlauf-Skis, die sonst beim Biathlon benutzt werden.

Unterstützung von Mario Dolder

Vor allem die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten ziemlichen Spass an diesen Roll-Ski. Und es sei auch eine Möglichkeit, junge Sportlerinnen und Sportler in einer eher schneearmen Gegend auf Biathlon aufmerksam zu machen. Dies sagt der 27jährige Baselbieter Biathlet Mario Dolder. Er war kurz vor seinem Start ins Traininslager in Ruhpolding (Deutschland) noch schnell in Lausen vorbei gekommen, sozusagen als moralische Unterstützung der Aktiven: «Dieser Sommer Biathlon ist auf jeden Fall eine gute Sache.»

Auch 2010 soll es in Lausen wieder einen Sommer-Biathlon geben. Dies zumindest wenn es nach dem OK-Präsident Daniel Bütikofer geht: «Die Gemeinde ist eigentlich gesetzt.»

(Regionaljournal Basel, 17.30 Uhr)