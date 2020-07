Normalerweise haben Tierheime im Sommer alle Hände voll zu tun. Denn Sommerzeit ist Ferienzeit und eben auch die Zeit, in der Leute vermehrt ihre Haustiere aussetzen oder im Tierheim abgeben. Doch dieses Jahr ist alles anders.

«Wir haben deutlich weniger Tiere, die ausgesetzt wurden oder die zu uns in Pension kommen, während ihre Besitzer in den Ferien sind», sagt Béatrice Kirn, Leiterin des Tierschutzes beider Basel, kurz TBB. Sie erklärt sich dies damit, dass die meisten Leute, wenn überhaupt, in der Schweiz Urlaub machen, wohin sie ihre Haustiere mitnehmen könnten.

Mehr Haustier-Käufe wegen Corona

Doch schon bald werde die Zahl der ausgesetzten Haustiere stark nach oben steigen, ist Kirn überzeugt. Der Grund: Während des Lockdowns hätten sich viele Leute einen Hund oder eine Katze zugelegt. Weil die Menschen sich einsam fühlten oder weil sie schlicht mehr Zeit zuhause verbracht haben. In den Monaten der ausserordentlichen Lage hätten sie sehr viele Anfragen für Tieradoptionen gehabt, sagt Kirn.

«Wenn die Normalität wieder einkehrt und die Leute nicht mehr so viel Zeit zuhause verbringen, dann werden viele neue Haustierbesitzer mit ihren Tieren überfordert sein», befürchtet Kirn. Spätestens im neuen Jahr werde es deshalb zu deutlich mehr Aussetzungen von Haustieren kommen. Für das Tierheim beider Basel bedeute das wieder mehr Arbeit.