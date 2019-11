Wer mit einer speziellen Aktion Geld sammeln will, braucht erst einmal genügend Aufmerksamkeit. Dies weiss man auch am Neumattschulhaus in Aesch. Die Klasse 4d lud deshalb zu einer eigenen Kinder-Medienkonferenz ins Klassenzimmer. Mit dabei als prominenter UNICEF-Botschafter: Ex-Fussballprofi und Jungtrainer Alex Frei. «Sinn und Zweck der Aktion ist, dass wir ein wenig Werbung machen, dass möglichst viele Leute zu uns an den Stand kommen und UNICEF unterstützen», erklärt Lehrer Andreas Hollenstein.

Bild 1 / 3 Legende: Die Schulklasse 4d in Aesch hat zur Medienkonferenz eingeladen. Prominenter Gast: Der Fussballer Alex Frei. SRF, Michael Müller Bild 2 / 3 Legende: Das Publikum: der Rest der Klasse und Journalistinnen und Journalisten. SRF, Michael Müller Bild 3 / 3 Legende: Hinter der Aktion steht die ganze Klasse. SRF, Michael Müller

Mit sorgfältig von Hand geschriebenen Briefen waren die Medien Ende Oktober zu einer eigens organisierten Medienkonferenz nach Aesch eingeladen worden. So erklärt Jannik, einer der beteiligten Schüler: «Wir mussten den Brief möglichst schön schreiben, sonst hätten die Journalisten diesen gar nicht angesehen.» Nun galt es die anwesenden Journalisten über das Projekt - eine Sammelaktion am Aescher Weihnachtsmarkt - zu informieren und Alex Frei Fragen zu seinem Leben als Fussballprofi und als Vater von zwei Kindern zu stellen.

Sternenwoche Die Sternenwoche ist eine Sammelaktion der UNICEF Schweiz von Kindern für Kinder und findet jeweils in der Woche vor dem ersten Advent statt. Seit 2004 haben über 100'000 Kinder mitgemacht und rund 7 Millionen Franken für Kinder in Not gesammelt.

