Wenn sich Eltern scheiden lassen, dann werden Kinder häufig ganz plötzlich zum ersten Mal mit dem Recht und mit ihren Rechten konfrontiert - etwa, wenn sie vor Gericht oder vor der Kindes- und Erwachsenen-Schutzbehörde KESB aussagen müssen. Für viele Kinder ist das schwierig, weil sie häufig gar nicht richtig verstehen, was passiert und worum es genau geht.

Um diesen Kindern ihre Rechte zu erklären hat jetzt Patrick Fassbind, Leiter der KESB-Basel zusammen mit Kommunikationsberaterin Monika Spring ein Büchlein geschrieben. «Juris erklärt dir deine Rechte» heisst das Buch. Im Buch werden Fragen behandelt wie, was ist ein gemeinsames Sorgerecht, was eine Scheidung, eine Richterin, ein Kinderanwalt, was heisst eigentlich Kindswohl? «Wir hoffen das Gerichte und Kinderschutzstellen diese Büchlein schenken, denn es ist ganz wichtig, dass diese Bücher zu den Kindern kommen», sagt Co-Autor Patrick Fassbind.