Das Basler Bau- und Gastgewerbeinspektorat ist nur wenige Stunden am Tag telefonisch erreichbar. Nämlich vormittags zwischen zehn und zwölf Uhr, und am Mittwochnachmittag noch eine Stunde zusätzlich.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates kritisiert diesen Zustand wie schon in den drei vorherigen Jahren auch in ihrem neusten Bericht. Das Amt müsse einen Service Public erfüllen, sagt dazu GPK-Präsident Christian von Wartburg.

GPK fordert Besserung

Als Begründung für die schlechte Erreichbarkeit gibt das Inspektorat die mangelnden Ressourcen an, aber auch die Tatsache, dass sich einige Kunden ausfällig verhalten am Telefon.

«Es kann doch nicht sein, dass wegen ein paar Idioten die anderen Kunden so eingeschränkt werden» kritisiert von Wartburg. Die GPK verlange deshalb Verbesserungen in dieser Sache. Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat will vorläufig nichts zu den Forderungen sagen und wartet die Stellungnahme der Regierung auf den GPK-Bericht ab.