Keine Maturitätsprüfungen und keine Abschlussprüfungen an den Fachmaturitätsschulen bis Mitte Mai - das haben die Erziehungsdirektion Basel-Stadt und die Bildungsdirektion Baselland beschlossen. Beide Kantone plädieren zudem dafür, ganz auf Abschlussprüfungen zu verzichten in diesem Sommer.

Beide Kantone bedauern, dass ein Entscheid des Bundes zu Abschlussprüfungen noch aussteht. «Seit Ende März machen wir Druck für einen schnellen Entscheid. Ich bedauere es sehr, dass es nicht gelungen ist, rechtzeitig Klarheit zu haben», sagt die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hatte am Montag beschlossen, dass die Kantone auf mündliche Abschlussprüfungen verzichten können und beim Bundesrat die Genehmigung eines möglichen Verzichts auf schriftliche Prüfungen beantragt.

Vorläufig sistiert

Die beiden Basel geraten nun unter Zeitdruck. In Baselland hätten die Maturitäts- und Abschlussprüfungen an den Fachmittelschulen am 6. Mai beginnen sollen, in Basel-Stadt am 11. Mai. Der Bundesrat hat aber verordnet, dass die Gymnasien und Mittelschulen bis frühestens 8. Juni geschlossen bleiben. Baselland hat nun den Prüfungsstart vorläufig bis 18. Mai, Basel-Stadt bis 20. Mai sistiert.

Eigentlich haben beide Kantone beschlossen, wegen den erschwerten Umständen als Folge der Pandemie-Massnahmen in diesem Schuljahr auf die Abschlussprüfungen zu verzichten. Wegen des ausstehenden Bundesratsbeschlusses fehle nun aber die Rechts- und Planungssicherheit. «Wir möchten ganz auf Abschlussprüfungen verzichten, weil wir in diesem aussergewöhnlichen Schuljahr nicht etwas durchdrücken wollen, das ohnehin nicht durchgeführt werden kann wie sonst. Mündliche Prüfungen müssen ja sowieso ausfallen», sagt der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer.

Kantone haben sich abgesprochen

Die beiden Kantone haben ihre Sistierungsentscheide in gegenseitiger Absprache und nach Rücksprache mit dem Kanton Solothurn gefällt, wo die entsprechenden Abschlussprüfungen ebenfalls auf Anfang Mai angesetzt waren.

Dass die Erziehungsdirektoren von Basel-Stadt und Baselland auf Maturprüfungen verzichten wollen, stösst teilweise auf Kritik. Die Basler SVP und die Jungfreisinningen fordern, dass zumindest die schriftlichen Prüfungen stattfinden.