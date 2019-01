Am Dienstagmorgen, kurz nach 9.00 Uhr, kollidierten auf der A2 Richtung Deutschland mehrere Fahrzeuge. Beim Auffahrunfall zwischen dem Tunnel Schweizerhalle und der Verzweigung Hagnau waren sechs Last-, Liefer- und Personenwagen involviert, wie Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei sagte. Mehrere Personen seien verletzt worden, eine davon schwer.

Vor Ort waren diverse Ambulanzen und auch die Feuerwehr im Einsatz. Letztere musste eine in ihrem Fahrzeug eingeklemmte Person befreien. Die Sanität brachte fünf Verletzte in Spitäler. Die Auswirkungen auf den Verkehr waren massiv: Gesamthaft musste die Polizei vier Fahrstreifen zeitweilig sperren. Am Vormittag stand der Verkehr ab der Verzweigung Augst mehr oder weniger still.

Bild 1 / 4 Legende: Die Feuerwehr musste eine in ihrem Fahrzeug eingeklemmte Person befreien. ZVG Bild 2 / 4 Legende: Beim Auffahrunfall waren sechs Last-, Liefer- und Personenwagen involviert. ZVG Bild 3 / 4 Legende: Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer hatte einen Rückstau übersehen und fuhr fast ungebremst in die vorderen Fahrzeuge. ZVG Bild 4 / 4 Legende: Die Auswirkungen auf den Verkehr waren massiv: Gesamthaft musste die Polizei vier Fahrstreifen zeitweilig sperren. ZVG

Auslöser der Carambolage war ein 56-jähriger Lastwagenfahrer, der einen Rückstau bei der Autobahnausfahrt Richtung Muttenz/Delémont übersehen hatte und fast ungebremst in die vorderen Fahrzeuge fuhr. Warum der Fahrer die anderen Autos nicht bemerkt hatte, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, so Polizeisprecher Gaugler.