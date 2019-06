Sie ist 76 Jahre alt - und leitet in den Sommermonaten wöchentlich den Gymnastikkurs von «Gsünder Basel».

Strahlend steht sie im Regen. Musik dröhnt aus einem Lautsprecher, dazu bewegt sich Vreni Huber im Takt. Rund 40 Leute stehen in Regenkleidern unter den Bäumen und machen die Übungen mit.

40 Menschen, die das «Aktiv! im Sommer» von «Gsünder Basel» an diesem Dienstag nutzen, das sind vergleichsweise wenig. Regnet es nicht so stark wie an diesem Dienstag, steht Vreni Huber vor bis zu 150 Menschen im Schützenmattpark.

Aufhören ist noch kein Thema

Seit über 20 Jahren leitet Vreni Huber das Gymnastik-Programm. Und sie macht es noch so lange, wie ihr Körper mitmacht. Im Moment denkt sie nicht an ein Ende.

Über die Jahre hat sie begeisterte Stammgäste gewonnen. Diese kommen über die Sommermonate Woche für Woche in den Schützenmattpark und bewegen sich zur Musik. Vreni Huber sieht aber nicht unbedingt sich selbst als Grund dafür, dass die Leute immer wieder kommen. Die Umgebung im Schützenmattpark, das Bewegen an der frischen Luft und eine gute Playlist - das sei einfach wunderbar.

Strenge Leiterin

Sie lacht, stellt den Lautsprecher an, drückt auf Play und beginnt mit den Übungen. Dabei achtet sie stets sehr genau auf die Teilnehmenden. Wer eine Übung falsch macht, wird sofort von ihr korrigiert. Sie joggt sofort zu der Person, zeigt ihr die richtige Variante der Übung, zeigt mit den Daumen nach oben, joggt zurück zu ihrem Platz. Dann steht sie wieder im Regen und strahlt.