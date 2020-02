Anfangs Februar wurde eine junge Frau am frühen Morgen in einem Hauseingang an der Elsässerstrasse vergewaltigt. Nach Angaben der Frau waren zwei Männer an der Tat beteiligt. Einer habe sie festgehalten, während der andere die Frau vergewaltigt habe. Beide Täter konnten flüchten.

Schon bald berichteten diverse Medien, dass es sich bei den Männern um zwei Portugiesen handeln würde. Demnach hätten sich beide nach der Tat nach Portugal abgesetzt.

Nun hat sich einer der zwei Männer, ein 31-jähriger Portugise, bei der Polizei Basel-Stadt gestellt. Die Staatsanwaltschaft bestätigt auf Nachfrage einen Bericht der Gratiszeitung «20 Minuten». Beim zweiten mutmasslichen Täter handelt es sich, gemäss dem Artikel, um einen 17-jährigen Jugendlichen. Darauf weist hin, dass sich mittlerweile neben der Staatsanwaltschaft auch die Jugendanwaltschaft in den Fall eingeschalten hat.