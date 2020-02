An der Feldbergstrasse im Kleinbasel in einem Kellerraum eröffnete am 15. Februar 2020 das erste Leihlager , Link öffnet in einem neuen Fensterin Basel. Eine Art Bibliothek für Gegenstände. Man kann Werkzeuge ausleihen, Küchengeräte, Campingausrüstung und vieles mehr. Wer Mitglied ist kann alles für eine Woche gratis ausleihen.

Viele Spenden

«Viele Gegenstände haben wir gespendet bekommen» erzählt Co-Gründerin Meret Fischer. Auch Unternehmen haben für das Leihlager Material gespendet. Von Makita stammt zum Beispiel das Werkzeug, Basel unterwegs spendete das Velowerkzeug. Es gibt Taschen von Freitag und Velotaschen von Ortlieb, Wanderrucksäcke von Bächle Sport etc. «Das Interesse ist sehr gross», sagt Meret Fischer. Auch Co-Gründer Felix Elbert glaubt an einen Wandel: «Die Menschen merken, dass es besser ist mehr zu teilen».

Regionaljournal Basel, 17.30 Uhr; sanm