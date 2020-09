Wie an der Medienkonferenz zudem zu erfahren war, hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Basel-Stadt damit beauftragt, ein Smart-City-Städtenetzwerk im OSZE-Raum zu bilden. Zudem ist der Stadtkanton gemäss Lukas Ott derzeit mit den Nachtclubs daran, eine Tracing App zu entwickeln, um die Corona-Schutzmassnahmen im Basler Nachtleben so "smart und geschmeidig" wie möglich umzusetzen.