Ursprünglich hätte am Schaffhauserrheinweg eine Buvette eröffnet werden sollen, wie sie auch an anderen Orten am Rheinbord bereits seit mehreren Jahren betrieben werden. Dagegen gab es aber Widerstand, eine Flut an Einsprachen gingen dagegen ein.

Geplant ist nun ein mobiler Verkaufsstand, der schon bald auf Höhe Schaffhauser Rheinweg / Stachelrain öffnen soll. Dort, in der Nähe des Tennisplatzes soll bald ein dreirädriges Gefährt, ähnlich dem Kaffee-Mobil am Rhein, kühle Getränge und «Glace-Tacos» verkaufen. Daniel Hofer, Sprecher des Basler Bau- und Verkehrsdepartements sagt: «Wir werden noch vor dem Sommer die Bewilligung ausstellen, damit der Verkaufsstand in Betrieb gehen kann.» Der geplante Stand soll jeweils am Abend vom Betreiber wieder weggestellt werden.

Thema Buvetten nicht definitiv vom Tisch

Da im Moment das Rheinufer noch erneuert wird und dort bis ins Jahr 2022 Bauarbeiten laufen, mache es im Moment keinen Sinn, eine feste Buvette zu bauen. Danach werde man aber überlegen, welche Konzepte an diesem Ort Sinn machen könnten, so Daniel Hofer vom Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt.

Auch auf der anderen Rheinseite war eine Buvette angedacht. Gegen eine geplante Buvette im Breite-Quartier sind ebenfalls zahlreiche Einsprachen eingegangen.