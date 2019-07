Mit einer Resolution protestierte der Basler Grosse Rat gegen die Streichung von Direktzügen nach Luzern und ins Tessin während den Sommerferien. Vor zehn Tagen verabschiedete das Parlament eine entsprechende Resolution. Die SBB forderte das Basler Parlament auf, die Verbindungen so weit wie möglich aufrecht zu erhalten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Streckensperrung Grosser Rat ist sauer auf die SBB

Jetzt reagiert die SBB, allerdings nicht ganz so, wie vom Parlament gewünscht. Während der Bauzeit auf der Strecke Basel Luzern - von Mitte Juli bis Mitte August - bietet die Bahn Ersatzbusse an. Dies erklärt SBB-Mediensprecher Reto Schärli gegenüber dem Regionaljournal Basel. Die Bahn habe das Konzept überprüft: Am Samstag und Sonntag werde jetzt neu während der Bauzeit ein Ersatzbus direkt nach Luzern fahren. Dieser Ersatzbus fahre in Basel um 7:30 Uhr und sei um 9 Uhr in Luzern. Eine Verbindung, die vor allem für Touristen und Ausflügler wichtig sei.

Für Grossrat Beat Leuthardt (Grünes Bündnis), der die Resolution ins Basler Parlament eingebracht hatte, ist das keine gute Lösung: Faktisch bedeutet dies, dass die Sparte Infrastruktur der SBB mit ihrem «Fahrgast-unfreundlichen» Vorfgehen nun definitiv ein «Fait accompli» geschaffen habe. Die Kritik bleibe «unter solchen Umständen voll und ganz bestehen.»

(Regionaljournal Basel, 6.32 Uhr)