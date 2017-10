Die Uni Basel muss in den nächsten Jahren 44 Millionen Franken sparen. Darauf einigten sich die beiden Basel diesen Sommer. Im Baselbiet fordern Bürgerliche aber seit Jahren, dass die Universität noch viel mehr spart.

Jetzt wehrt sich die Universität und macht klar: Politikerinnen und Politiker, die sich direkt in die Angelegenheit der Uni einmischen, sind unerwünscht. Also zum Beispiel der Uni vorschreiben wollen, was sie anbieten oder wo sie einsparen soll.

Ganz konkret hat die erweiterte Leitung der Universität, die so genannte Regenz, ein Positionspapier verabschiedet: