Der Film entstand im Rahmen eines Programms für Hochbegabte. Nun wird er an der Architektur-Biennale gezeigt.

Basler Primarschüler zeigen Film in Venedig

Im Rahmen des Basler Förderprogramms «Pull-Out» haben neun hochbegabte Basler Primarschüler einen Film für die Architektur-Biennale in Venedig erstellt. An diesem Wochenende sind sieben der neun Schüler an die Biennale gefahren.

Film zeigt Gegensätze

Der Film entstand als Auftrag für den Pavillon der deutschen Architektin Anna Heringer. Diese ist seit Jahren in Bangladesch aktiv und zeigt an der Architektur-Biennale eine Box in der Grösse von zwei Mal zwei Metern, welche dem durchschnittlichen Wohnraum von Slumbewohnern in den Städten dieses südasiatischen Staates entspricht.

Unter der Leitung des Medienpädagogen Klemens Brysch haben die hochbegabten Primarschüler, alles Knaben im Alter zwischen 9 und 12 Jahren, einen rund fünfminütigen Film geschnitten, welcher rund um die Uhr in dieser Box in Venedig läuft und die grossen Gegensätze der Lebensart zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung aufzeigt. Das Filmrohmaterial für die Basler Schüler haben Kinder in Bangladesch mit Handy-Kameras gefilmt.

«Pull-Out» ist eines von mehreren Fördermassnahmen für hochbegabte Primarschüler im Kanton Basel-Stadt. An einem Nachmittag in der Woche werden diese Schülerinnen und Schüler ausserhalb ihrer Regelklassen in verschiedenen Wahlfächern gefördert.