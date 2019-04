Im Ziegelhof-Areal in Liestal entsteht eine Kletterhalle

Vor knapp 15 Jahren wurde in der grossen Industriehalle auf dem ehemaligen Ziegelhof-Areal in Liestal Bier abgefüllt. Jetzt steht die Halle leer. Doch schon bald sollen hier Kletterinnen und Kletterer trainieren. «Wir haben auf Crowdfunding, Link öffnet in einem neuen Fenster den kritischen Wert erreicht. Jetzt können wir das Material bestellen und beginnen die Kletterwände zu bauen», sagt Mit-Initiantin Dominique Baumann.

Trendsport Bouldern

Der Blick in die leere Industriehalle verrät jedoch: es steht noch viel Arbeit an. Geplant ist, dass ab Herbst die ersten Sportler hier trainieren können. Baumann möchte die Halle mit dem Namen «hebdi» im Oktober eröffnen.

Bild 1 / 2 Legende: Dieses Modell zeigt, wie die Kletterwände aussehen könnten. SRF/Sedrik Eichkorn Bild 2 / 2 Legende: Bis man hier klettern kann, steht noch viel Arbeit an. SRF/Sedrik Eichkorn

In der bis zu sieben Meter hohen Halle möchte Dominique Baumann Boulder-Wände montieren. Das heisst, die Sportlerinnen und Sportler klettern hier ohne Sicherungsseil und daher nicht höher als rund vier Meter. Bouldern liege im Trend, ist Baumann überzeugt: «Das hat sich in den letzten Jahren zum Breitensport entwickelt. Viele Leute gehen nicht mehr ins Fitnessstudio, sondern in die Boulderhalle.»